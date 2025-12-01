Обнародовано число умерших от ВИЧ-инфекции в Азербайджане

С 1987 года, когда ВИЧ-инфекция была впервые выявлена в Азербайджане, по состоянию на конец ноября 2025 года в Республиканском центре борьбы со СПИДом официально зарегистрировано 11 413 граждан страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Центра борьбы со СПИДом Фамиль Мамедов в своем выступлении на конференции в Баку, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Ф. Мамедов сообщил, что среди зарегистрированных 71,6% составляют мужчины, а 28,4% - женщины.

"Всего с 1987 года по конец ноября этого года от ВИЧ-инфекции скончалось 1540 человек", - добавил он.