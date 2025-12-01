Экспресс-тесты сделают диагностику СПИДа доступной

Одним из крупнейших ожидаемых нововведений в области борьбы со СПИДом станет возможность его диагностики с помощью устойчивых, недорогих экспресс-тестов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов в рамках конференции в Баку, посвященной Дню борьбы со СПИДом.

Он отметил, что этот вопрос уже стоит на повестке дня:

"Думаю, если, как и при многих других инфекционных заболеваниях, можно получить результат всего за 15 минут с помощью экспресс-тестов, то это станет доступным и в диагностике ВИЧ. Это важное достижение. Второе достижение заключается в том, что побочные эффекты лекарств, используемых для лечения СПИДа, будут еще больше снижены. Процесс лечения станет проще для людей, которые принимают эти препараты постоянно", - сказал он.

Он добавил, что, либо будет найден метод лечения СПИДа, приводящий к полному излечению, либо будет разработана эффективная вакцина от этого заболевания. Это позволит положить конец заболеванию. Работа в этом направлении уже ведётся.