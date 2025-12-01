Обновлены правила ввоза техники и оборудования в Карабах

Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в ряд постановлений и обновил правила оформления подтверждающего документа на ввоз техники, технологического оборудования, установок, сырья и материалов на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, изменения внесены в связи с реализацией Закона "О лицензиях и разрешениях" от 18 марта 2025 года.

Согласно изменениям, обновлены требования к подтверждающему документу на ввоз техники, оборудования и установок резидентами, управляющими организациями и операторами промышленных и технологических парков, юридическими лицами, получившими документ о поощрении инвестиций, а также физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Правило устанавливает срок действия подтверждающего документа по видам экономической деятельности и товарным номенклатурам, освобожденным от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин, при импорте указанных товаров с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года.

Одновременно вносятся соответствующие изменения в перечень лицензий и разрешений, сведения о которых должны быть направлены в Государственный таможенный комитет.

Данное постановление актуализирует правила, предусмотренные постановлениями Кабинета министров № 481 от 24 ноября 2016 года и № 165 от 6 мая 2020 года, и будет применяться со дня вступления в силу.