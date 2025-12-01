Египет предупредил туристов о важных нововведениях

С 1 декабря в Египте вступают в силу одни из самых жёстких экологических норм в регионе, а за их нарушение предусмотрены крупные штрафы.

Как передает Day.Az, власти страны, традиционно популярной среди туристов, вводят полный запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов в зонах Красного моря.

Ограничения касаются всех торговых точек - от магазинов и супермаркетов до торговых лавок при отелях. На курортах пластиковые пакеты будут заменены на многоразовые сумки или экологичную упаковку. Пластиковые стаканчики, приборы, трубочки и контейнеры заменят на изделия из бумаги, дерева или биоразлагаемых материалов.

Новые правила распространяются и на производство: предприятиям придётся либо менять линии, либо использовать экологичные альтернативы.

Эти меры связаны с борьбой с избыточным производством пластика и недостаточной перерабатывающей инфраструктурой. В сочетании с массовым туризмом это создаёт угрозу коралловым рифам и морской флоре и фауне. Цель запрета - минимизировать негативное влияние на экосистему. За нарушение правил грозят штрафы до 500 тысяч египетских фунтов (около 10 тысяч долларов).

Подобные меры уже тестировались в 2019 году, однако тогда проект был приостановлен из-за нехватки финансирования на массовое производство бесплатных бумажных и тканевых пакетов, а также низкой экологической осведомлённости населения. Сейчас власти заверяют, что все подготовительные работы завершены.