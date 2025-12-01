Азербайджан примет участие в ЧЕ по фигурному катанию

Азербайджан будет представлен на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации зимних видов спорта Азербайджана.

Этого успеха добилась Наргиз Сулейманова. Она завоевала золотую медаль и квалифицировалась на чемпионат Европы, набрав 156,53 балла среди 26 спортсменок в короткой и свободной программах на Кубке Босфора в Стамбуле, состоявшемся 27-30 ноября.

На этом соревновании Арина Калугина (154,85 балла) заняла 5-е, а Сабина Алиева (137,22 балла) - 6-е место.