Дорожная полиция обратилась к водителям с призывом

В связи с наступлением зимнего сезона необходимо уделить особое внимание техническому состоянию транспортных средств.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции в связи с подготовкой автомобилей к зимнему периоду.

"Главное управление Государственной дорожной полиции, учитывая неблагоприятные погодные условия, характерные для зимних месяцев, призывает владельцев транспортных средств принять превентивные меры, оснастить автомобили сезонными шинами, следить за исправностью внешних световых приборов, стеклоочистителей и системы обогрева", - подчеркнули в ведомстве.

"Нужно помнить, что исправность нашего автомобиля - самая надежная гарантия того, что мы сможем добраться до места назначения комфортно и безопасно при любой погоде", - говорится в обращении.