"Новогодняя фабрика чудес" в Баку

20, 21, 27, 28 декабря - только на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоится музыкальное представление под названием "Новогодняя фабрика чудес"

В ответ на высокий интерес к представлению, по многочисленным просьбам зрителей, была добавлена дата - 2 января.

Более 35 героев из разных сказок ждут встречи с Вами: Дед Мороз и Снегурочка, весёлые эльфы, Эльза и Олаф, Белль и Чудовище, Золушка и Принц, Барби и Кен, Соник, знаменитый Лабубу, Жасмин и Аладдин, Джинн, Пикачу, детализированные Трансформеры и многие другие!

Музыка, танцы, спецэффекты, яркие костюмы, интерактив и волшебство - всё это создаёт невероятную атмосферу самого настоящего сказочного праздника. А в финале дети вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями зажгут Новогоднюю ёлку!

Начало представления - в 12:00 и в 15:00.

Билеты можно приобрести в кассе театра, а также онлайн https://iticket.az/events/kids/novogodnyaya-fabrika-chudes.

