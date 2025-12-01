Азербайджан и Китай обсудили расширение сотрудничества

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов и председатель Народного банка Китая Пань Гуншэн обсудили расширение сотрудничества между центральными банками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем аккаунте в X сообщил Т.Кязымов.

"В ходе нашего рабочего визита в Китайскую Народную Республику мы провели встречу с председателем Народного банка Китая Пань Гуншэном.

Во время встречи мы обменялись мнениями по вопросам монетарной политики и финансовой стабильности, интеграции платёжных систем, QR- и мобильных платежных решений, а также регулирования деятельности поставщиков платёжных услуг. Мы также обсудили регуляторные практики в сфере цифровых валют.

Кроме того, мы поделились взглядами на расширение сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Китая, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в публикации.