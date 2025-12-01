Суперкомпьютер определил фаворита чемпионата мира-2026 по футболу

Суперкомпьютер определил фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Opta, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По версии суперкомпьютера, главным фаворитом турнира является сборная Испании. Вероятность триумфа команды оценивается в 17 процентов. Второе место занимает Франция (14,1 процента), тройку замыкает Англия (11,8 процента).

Сразу трем сборным суперкомпьютер не оставил шансов выиграть чемпионат мира. Это Гаити, Иордания и Кюрасао. Вероятность победы этих команд 0,0 процента.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Он станет первым турниром в истории, где вместо 32 сборных сыграют 48.