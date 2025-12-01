Четыре страны выдали Турции разыскиваемых по линии Интерпола

Грузия, Германия, Австрия и Франция выдали Турции в целом 12 лиц, объявленных в международный розыск по красному циркуляру Интерпола.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Турции Али Ерликая, большая часть экстрадированных доставлена в страну из Грузии (7 человек). Власти Германии передали Турции трех разыскиваемых, Австрия и Франция - по одному.

"Данная категория лиц разыскивалась по обвинениям в предумышленном убийстве, кражах, подделке банковских карт, мошенничестве, грабежах, наркоторговле и др.", - сообщил турецкий министр.

Глава МВД Турции выразил благодарность за сотрудничество сотрудникам Интерпола и Полицейской службы Европейского Союза (Европола).