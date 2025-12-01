https://news.day.az/world/1799007.html

В Лондоне арестовали Санта-Клауса - ВИДЕО

Лондонская полиция арестовала в городе мужчину в костюме Санта-Клауса. Как передает Day.Az, он в непотребном виде приставал к прохожим. Подарков при нем не было.