В Лондоне арестовали Санта-Клауса - ВИДЕО
Лондонская полиция арестовала в городе мужчину в костюме Санта-Клауса.
Как передает Day.Az, он в непотребном виде приставал к прохожим.
Подарков при нем не было.
