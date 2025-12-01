Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за прошлый месяц

Обнародована информация об операциях по разминированию за ноябрь, проведенных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана соответствующими структурами.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, а также в освобожденных селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района было обнаружено 575 противопехотных мин, 208 противотанковых мин, 6510 неразорвавшихся боеприпасов.

Было отмечено, что 6 443,9 гектара территорий были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.