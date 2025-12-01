Назначен дирижер Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева

Заслуженный артист Эйюб Гулиев назначен новым дирижёром Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Отметим, что Эйюб Гулиев родился в 1984 году. В 2005 году он с отличием окончил дирижёрский факультет Бакинской музыкальной академии. В 2005-2007 годах обучался в аспирантуре Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова по специальности "оперно-симфоническое дирижирование". В 2008 году продолжил обучение в Венском университете музыки и изящных искусств. В 2013 году он был назначен главным дирижёром Российской академической государственной филармонии имени Василия Сафонова. В 2018 году Эйюб Гулиев стал главным дирижёром и музыкальным руководителем Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В 2017 году ему присвоено звание "Заслуженный артист Азербайджана".