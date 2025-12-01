bp о ходе реализации проекта электрификации терминала Сангачал

Строительные работы по проекту электрификации терминала Сангачал (Sangachal Terminal Electrification, STEL) идут безопасно и в соответствии с графиком.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию bp, которая является оператором терминала.

Инвесторами терминала являются bp, SOCAR, TPAO, LUKOIL, SGC, NICO, MOL, INPEX, ExxonMobil, ITOCHU, ONGC Videsh, Eni, MVM и TotalEnergies.

На сегодняшний день по проекту заключены три ключевых контракта, которые обеспечат полную электрификацию терминала к концу 2028 года:

EPC-контракт (инжиниринг, снабжение и строительство). Стоимость - около 43 млн долларов. Контракт заключен с AzerEnerji OJSC. В его рамках выполняются три основных направления: строительство новой подстанции, прокладка подземных кабелей и монтаж воздушных линий электропередачи. Гражданские работы почти завершены, в ближайшее время начнется установка оборудования и прокладка кабелей.

Контракт на строительство и изготовление оборудования. Стоимость - 19 млн долларов, подрядчик - Azfen. Контракт охватывает монтаж трансформаторов, синхронных компенсаторов, ограничительных реакторов и новой 110 кВ распределительной подстанции. Строительные работы на терминале стартовали в августе 2025 года и ведутся на нескольких участках, включая подготовку фундаментов для ключевого оборудования.

Контракт на инжиниринг и снабжение. Стоимость - 7 млн фунтов, подрядчик - SOCAR KBR. В рамках контракта выполняются детальное проектирование, поставка оборудования и управление закупками, а также поддержка строительства, пуско-наладочных работ и планирования готовности к эксплуатации. В настоящее время ведется детальный инжиниринг и ускоренная поставка оборудования.

Отметим, что проект STEL разрабатывается и управляется bp.

Завершение проекта планируется в два этапа: первый - в середине 2027 года, второй - к концу 2028 года.

Проект связан с солнечной электростанцией Shafag (Джебраил) мощностью 240 МВт, которая строится в Джебраильском районе Азербайджана по новой коммерческой модели "виртуальной передачи энергии". Это позволит терминалу подключиться к национальной сети, управляемой AzerEnerji, через новые объекты как внутри терминала, так и за его пределами, включая новую подстанцию 220/110 кВ.

Ожидается, что вместе проекты Shafag и STEL позволят сократить эксплуатационные выбросы терминала Сангачал примерно на 50% на протяжении его будущей работы.

После полной электрификации терминала семь газовых турбин, используемых для выработки энергии, будут поэтапно выведены из эксплуатации, что позволит направить сэкономленный топливный газ на экспорт.