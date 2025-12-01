Нидерланды выделят Украине более 200 млн евро

Нидерланды предоставят Украине дополнительный пакет военной поддержки в размере 250 млн евро через инициативу PURL, позволяющую европейским странам закупать вооружения из американских запасов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

"Сегодня я объявляю о выделении 250 млн евро для Украины через PURL. Это единственный способ получить больше боеприпасов для ПВО в очень короткий срок, а также боеприпасов для F-16 и других материалов из американских запасов", - сказал он в преддверии встречи глав МО стран ЕС в Брюсселе.