Ряд городов Германии отказались от новогодней иллюминации

Власти ряда городов Германии решили частично или полностью отказаться от традиционного рождественского освещения на улицах в целях экономии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Bild.

В Дрездене не будет праздничной иллюминации на улице Кенигсштрассе в барочном квартале. Обычно 80 лип на ней в предрождественские дни украшались гирляндами.

В Штутгарте местные власти решили не освещать некоторые скульптуры, которые обычно "горели" в вечернее время суток. В Луккенвальде и Хильдесхайме организован сбор средств на рождественское освещение.