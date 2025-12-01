https://news.day.az/world/1799034.html Ряд городов Германии отказались от новогодней иллюминации Власти ряда городов Германии решили частично или полностью отказаться от традиционного рождественского освещения на улицах в целях экономии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Bild. В Дрездене не будет праздничной иллюминации на улице Кенигсштрассе в барочном квартале.
Власти ряда городов Германии решили частично или полностью отказаться от традиционного рождественского освещения на улицах в целях экономии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Bild.
В Дрездене не будет праздничной иллюминации на улице Кенигсштрассе в барочном квартале. Обычно 80 лип на ней в предрождественские дни украшались гирляндами.
В Штутгарте местные власти решили не освещать некоторые скульптуры, которые обычно "горели" в вечернее время суток. В Луккенвальде и Хильдесхайме организован сбор средств на рождественское освещение.
