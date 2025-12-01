Туроператоры из России назвали отдых в Баку восточной сказкой

Жителям Липецкой области предложили провести зимние каникулы в Азербайджане, отметив Баку как одно из самых удобных и доступных направлений для путешествий в декабре.

Как передает Day.Az, местные туроператоры включили Азербайджан в список востребованных безвизовых маршрутов для россиян, позиционируя отдых на каспийском побережье как настоящую "восточную сказку".

Как отмечают компании, в декабре в Баку сохраняется мягкая погода - около 12 градусов тепла - и хорошо развитая городская среда, что делает поездку привлекательной альтернативой холодным зимним условиям Центральной России. Об этом сообщают региональные порталы, публикуя подборки стран, в которые можно отправиться без получения визы.

Среди других рекомендуемых направлений перечислены Турция, Вьетнам, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, Грузия и Куба. Туроператоры подчеркивают, что в декабре россияне традиционно выбирают страны с тёплым климатом, удобными прямыми рейсами и развитой туристической инфраструктурой.