Дагестан возобновил экспорт риса в Азербайджан после пятилетнего перерыва.

Как передает Day.Az, две грузовые фуры с продукцией местного производства отправлены в Азербайджан.

Поставка стала возможной благодаря сотрудничеству сельхозпроизводителя ООО "Нива" и Центра поддержки экспорта Дагестана. Компания осуществляет полный цикл выращивания, переработки и фасовки риса и ранее уже выходила на международные рынки при поддержке Центра.

Основным ограничивающим фактором для рисоводческих хозяйств региона, отмечают россйиксккет издание, остаются федеральные квоты на экспорт, которые существенно сдерживают возможности по сбыту продукции и росту отрасли.

По словам общественного помощника Главы Республики Дагестан и директора Центра поддержки экспорта Руслана Абаскулиева, работа по расширению внешних рынков для местных производителей будет продолжена.