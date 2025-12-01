В Грузии подали в суд на BBC

Правящая партия "Грузинская мечта" подала в международные суды иск против телеканала BBC.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в партии.

BBC выдвинула в адрес правительства Грузии серьёзные обвинения, основанные на заявлениях заинтересованных лиц и не имеющие никакого отношения к реальности.

Отметим, сюжет телеканала BBC об акциях протеста в Тбилиси вызвал недовольство в Грузии.

В сюжете утверждалось, что при разгонe демонстраций в Тбилиси в прошлом году использовались ядовитые вещества времён Первой мировой войны. Руководитель фракции правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия назвал сюжет BBC новой глупостью. Он подчеркнул, что это уже не просто "промывка мозгов", а серьёзное оскорбление общества.

"Несколько дней назад директор BBC и глава новостного отдела были вынуждены уйти в отставку за распространение лжи. Теперь они выдвинули новую глупость - будто против участников акций в Грузии применялось химическое оружие времён войны. Это также наглядно демонстрирует масштаб и абсурдность действий агентства и их покровителей", - добавил Кирцхалия.

Председатель парламентского комитета Грузии по процедурным вопросам Давид Матикашвили, в свою очередь, заявил, что на материалы BBC будет дан адекватный ответ. Он отметил, что информация, представленная в сюжете, является необоснованной и абсурдной.