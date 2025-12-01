В ЦБА произведено новое назначение

В департамент финансового управления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) назначен директор.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в ЦБА.

Согласно информации, приказ о новом назначении подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Приказом директором департамента финансового управления назначена Мехрибан Джанмамедова.