https://news.day.az/economy/1799051.html В ЦБА произведено новое назначение В департамент финансового управления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) назначен директор. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в ЦБА. Согласно информации, приказ о новом назначении подписал председатель ЦБА Талех Кязымов. Приказом директором департамента финансового управления назначена Мехрибан Джанмамедова.
В ЦБА произведено новое назначение
В департамент финансового управления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) назначен директор.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в ЦБА.
Согласно информации, приказ о новом назначении подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.
Приказом директором департамента финансового управления назначена Мехрибан Джанмамедова.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре