Во Франции мэр открыла для себя «Большое мошенничество»

Во Франции мэр города Понтуаз открыла для себя и сограждан "Большое мошенничество"

Как передает Day.Az, в широко разошедшемся в соцсетях видео она задаётся вопросом: почему простой электрочайник стоит в два раза дороже, когда его покупает мэрия? Кофемашины +150 %, чайники +70 %, планшеты +500 €...

Разница между рыночными ценами и теми, что оплачиваются через государственные закупочные центры, оказалась огромна, и французы пытаются посчитать, сколько в год зарабатывают на госзакупках в стране вовлечённые "предприимчивые" люди.

Получается по-разному - озвучиваются цифры от 50 до 150 миллиардов евро в год.

Экономический наблюдательный орган по государственным закупкам (OECP) оценивает, что государственные закупки составили около 233 миллиардов евро в 2024 году.