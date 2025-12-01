“На протяжении десяти лет остаюсь лучшей из лучших”

Ирина Зарецка подтверждает статус одной из сильнейших каратисток современности. Накануне она выиграла бронзовую награду на чемпионате мира в Каире, которая стала для нее уже пятой медалью с главного старта года. О своем пути к пьедесталу в Египте, новых вызовах и дальнейшей мотивации она рассказала İdman.Biz, передает Day.Az.

- Ирина, поздравляем с наградой. После трех подряд побед на чемпионате мира, вы теперь с бронзовой наградой Каира. Насколько для вас значим этот результат?

- На самом деле, я просто сияю от радости. Очень горжусь тем, как провела решающий бой против итальянки Сильвии Семераро. Как вы знаете, это моя давняя соперница. Поединок получился бескомпромиссным, но я показала свою силу.

- Присутствует ли некоторое разочарование оттого, что не смогли в четвертый раз подряд выиграть золотую медаль?

- В полуфинале против француженки Трисии Сомбе я на долю секунды ошиблась. И эта ошибка стоила мне финала, а может и нечто большего. Но в заключительный день я продемонстрировала, что никто и ничто не сможет меня остановить. И это еще не конец, продолжение непременно будет.

- Вы отпраздновали медаль вместе с дочкой. Скажите, насколько материнство изменило вашу карьеру?

- Откровенно говоря, с точки зрения подхода к делу ничего не изменилось. Было несколько тяжело вернуться после декретного отпуска, но нет ничего невозможного. Если у тебя есть цель и понимание, как ее достичь, то ты просто следуешь за своей мечтой. Претворяешь ее в жизнь.

- Можно сказать, что материнство сделало вас сильнее?

- Конечно! Потому что я теперь знаю, как тренироваться, когда ты недосыпаешь или не питаешься должным образом (улыбается). Но малышка подрастает, теперь у нее хороший сон, да и у меня с ним уже все в порядке. И все это отражается на соревнованиях. В Каире все увидели, как по-прежнему тяжело биться против меня. И я буду тренироваться так усиленно, как никогда раньше.

- Каковы планы на будущее?

- Я выиграла свою пятую медаль на чемпионате мира, но не намерена останавливаться на достигнутом. На протяжении десяти лет нахожусь в статусе лучшей из лучших и хочу продолжать в том же духе.

- Вы выдали мощный осенний отрезок, победив на Играх стран СНГ, Играх Исламской Солидарности и завоевав "бронзу" на чемпионате мира. В целом, довольны как все складывается?

- Да, каждый старт примечателен по-своему. Каратэ продолжает оставаться моей страстью и мне приятно, что карьера из года в год получает свое логическое продолжение. Есть новые победы и достижения и понимание того, к чему стремиться дальше.