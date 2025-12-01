https://news.day.az/society/1799058.html Освобожден от должности министр здравоохранения Нахчывана Министр здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики освобожден от должности на очередной сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской АР 1 декабря. Как сообщает Day.Az, проект постановления об освобождении от должности министра здравоохранения Самига Садыхова был вынесен на голосование и принят. Новость обновляется
Освобожден от должности министр здравоохранения Нахчывана
Министр здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики освобожден от должности на очередной сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской АР 1 декабря.
Как сообщает Day.Az, проект постановления об освобождении от должности министра здравоохранения Самига Садыхова был вынесен на голосование и принят.
Отметим, что он был назначен министром здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики АР в 2024 году.
