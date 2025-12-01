https://news.day.az/popularblog/1799071.html Азербайджанский блогер купила себе робота - ВИДЕО Известный азербайджанский блогер Эльмира Намазова приобрела в дом робота. Как передаёт Day.Az, об этом она сообщила на своей странице в соцсетях. Блогер отметила, что у них дома уже появился новый "житель". Публикация Эльмиры вызвала обсуждения. Робот блогера сильно удивил ее подписчиков. Представляем то самое видео:
Азербайджанский блогер купила себе робота - ВИДЕО
Известный азербайджанский блогер Эльмира Намазова купила робота.
Как передаёт Day.Az, об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.
Блогер отметила, что у нее дома появился новый "житель".
Публикация Эльмиры вызвала обсуждения. Робот блогера сильно удивил ее подписчиков.
Представляем то самое видео:
Ранее сообщалось, что Xiaomi заменит людей роботами.
