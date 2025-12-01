Автор: Марьяна Ахмедова

Очередная атака на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума вновь напомнила Астане о том, насколько опасно опираться только на один экспортный коридор. Каждая подобная ситуация фактически ставит под угрозу миллиарды долларов нефтяных доходов и вынуждает Казахстан в срочном порядке искать обходные пути. Если посмотреть на карту, становится очевидным одно: самый стабильный, выгодный и безопасный маршрут для казахстанской нефти давно существует - это трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Именно вокруг него уже несколько лет выстраивается новая логика энергетического сотрудничества Астаны и Баку. И именно этот маршрут, если его развивать системно, способен полностью закрыть риски, которые вновь проявились после атаки 29 ноября.

Поздним вечером 29 ноября объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийск подверглись атаке безэкипажных плавсредств. Повреждение выносного причального устройства ВПУ-2 оказалось серьезным - агрегат временно выведен из эксплуатации, а восстановление потребует времени.

Эта ситуация далеко не первая. За последние годы экспортная система КТК неоднократно оказывалась уязвимой - по техническим, погодным, геополитическим, а теперь и военным причинам. Между тем на данный коридор приходится до 80% экспорта нефти Казахстана. Это фактически монопольный маршрут, который стал критически важным для экономики страны.

Каждый сбой автоматически запускает одно и то же: Астана в спешке перераспределяет объемы и ищет, куда можно перекинуть нефть. Эта проблема требует долгосрочного, стратегического ответа. И такой ответ у Казахстана есть - направление через Азербайджан.

Министерство энергетики Казахстана после атаки мгновенно начало перенаправлять объёмы на альтернативные маршруты. И первой альтернативой, к которой Астана неизменно обращается в подобных ситуациях, остается маршрут Баку-Тбилиси-Джейхан. Это абсолютно логичный выбор, и цифры здесь говорят сами за себя.

С 2023 года по БТД уже прошло 3,4 миллиона тонн казахстанской нефти. За 2024 год через Баку было отправлено 1,4 миллиона тонн - заметный рост по сравнению с 1,1 миллиона в 2023-м. В 2025 году объемы планируется довести до 1,7 миллиона тонн. Более того, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов прямо заявил, что к 2027 году стороны рассматривают возможность увеличения транзита до 7 миллионов тонн в год. Такие темпы расширения сотрудничества не оставляют сомнений: БТД уже стал для Казахстана ключевым, устойчивым и перспективным экспортным каналом.

Основа сотрудничества между двумя странами - четкая договорная база.

В 2022 году "КазМунайГаз" и SOCAR подписали генеральное соглашение о транзите. В 2023-м прошла тестовая отправка нефти Кашагана. В марте 2024 года - новое соглашение о поэтапном увеличении транзита. То есть маршрут БТД - это не запасной "план Б", а выстраиваемая системная альтернатива, которая развивается последовательно и планомерно.

Сегодня по БТД транспортируется около 29,47 миллиона тонн, тогда как проектная мощность достигает 60 миллионов тонн. То есть половина трубы фактически свободна. Для Казахстана такой формат работы означает сразу два ключевых преимущества.

Во-первых, маршрут можно наращивать оперативно, не дожидаясь долгих циклов строительства новой инфраструктуры. Во-вторых, Азербайджан последовательно подтверждает готовность обеспечивать необходимые транзитные мощности, не создавая искусственных барьеров или ограничений для казахстанских объемов. Это и есть то, что отличает надёжного партнёра от непредсказуемого.