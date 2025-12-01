В Баку пройдет международная конференция «Разработка индекса искусственного интеллекта в исламском мире»

Генеральный директор ICESCO Салим бин Мухаммед аль-Малик и Верховный председатель Фонда Хамдана бин Рашида Аль Мактума Шейх Рашид бин Хамдан бин Рашид Аль Мактум прибывают в Баку для участия в международной конференции "Разработка индекса искусственного интеллекта в исламском мире".

Как сообщает Day.Az, мероприятие пройдет 8-9 декабря в Центре Гейдара Алиева. Организаторами выступают Фонд Гейдара Алиева, министерство науки и образования при партнерстве с ICESCO.

На конференции в Баку впервые будет представлен документ "Индекс искусственного интеллекта в исламском мире", подготовленный для оценки тенденций развития искусственного интеллекта на научной основе.

Цель конференции - укрепление сотрудничества в области искусственного интеллекта в исламском мире, а также обсуждение этических, социальных и экономических последствий его применения.

В мероприятии примут участие министры образования 10 стран-членов ICESCO, международные эксперты, представители государственных органов, в целом около 150 участников. В рамках конференции пройдут дискуссии о роли искусственного интеллекта в системе образования, а также будет принята итоговая декларация о составлении индекса искусственного интеллекта среди стран-членов ICESCO.