Греция разместит ракетные системы на островах в Эгейском море

Греция планирует разместить на островах сотни, а возможно, и тысячи мобильных ракетных систем, чтобы "перекрыть Эгейское море с суши".
Как передает Day.Az со ссылкой на Türkiye Today, об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас.
Дендиас отметил, что в рамках нового проекта "Щит Ахилла" на Эгейских островах и на турецко-греческой границе будут размещены пять типов ракетных систем, что позволит контролировать как морское, так и воздушное пространство.
