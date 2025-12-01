Греция разместит ракетные системы на островах в Эгейском море

Греция планирует разместить на островах сотни, а возможно, и тысячи мобильных ракетных систем, чтобы "перекрыть Эгейское море с суши".

Как передает Day.Az со ссылкой на Türkiye Today, об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас.

Дендиас отметил, что в рамках нового проекта "Щит Ахилла" на Эгейских островах и на турецко-греческой границе будут размещены пять типов ракетных систем, что позволит контролировать как морское, так и воздушное пространство.