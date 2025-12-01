https://news.day.az/politics/1799077.html Сын Рамиза Мехтиева освобождён от должности замминистра по чрезвычайным ситуациям Сын Рамиза Мехтиева генерал-майор Теймур Мехтиев освобождён от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС в ответ на запрос Trend. Новость обновляется
