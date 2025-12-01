Сын Рамиза Мехтиева освобождён от должности замминистра по чрезвычайным ситуациям

Сын Рамиза Мехтиева генерал-майор Теймур Мехтиев освобождён от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС в ответ на запрос Trend.

