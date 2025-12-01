https://news.day.az/world/1799079.html Десятки автомобилей столкнулись в массовом ДТП в США - ВИДЕО Около 50 автомобилей столкнулись в массовом ДТП в штате Индиана (США) из-за сильного снегопада. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
