Десятки автомобилей столкнулись в массовом ДТП в США

Около 50 автомобилей столкнулись в массовом ДТП в штате Индиана (США) из-за сильного снегопада.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: