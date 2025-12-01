В Азербайджане отменят сервисный сбор в ресторанах?

Как мы уже сообщали, Министерство торговли Турции разрабатывает новые правила, чтобы предотвратить случаи, когда рестораны, кафе и другие заведения общественного питания принудительно взимают с клиентов сервисный сбор, плату за стол или любые другие дополнительные платежи.

Согласно новому подходу, клиенты будут оплачивать только стоимость заказанных ими еды и напитков. Заведения не смогут указывать в меню какие-либо упоминания о сервисном или столовом сборе. Единственной дополнительной оплатой может быть лишь чаевые, которые клиент даёт по собственной инициативе.

Возникает вопрос: возможно ли отменить сервисный сбор и в Азербайджане?

Как передает Day.Az, по этому поводу в комментарии для Milli.Az председатель Правления Ассоциации гостиниц и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди заявил, что решение, принятое в Турции об отмене сервисного сбора в ресторанах и кафе, формирует новый стандарт прозрачности и защиты прав потребителей в регионе.

По словам Дюбенди, в Азербайджане тоже пришло время вновь обсудить этот вопрос.

Он отметил, что в нынешней практике иногда к счету добавляют 5-15% сервисного сбора, о котором заранее не предупреждают. Это вызывает недовольство как у местных посетителей, так и у туристов, а также негативно влияет на имидж страны как гостеприимного направления:

"Мы считаем, что сервисный сбор может существовать только в полностью прозрачной форме - чётко обозначенной заранее и однозначно понятной потребителю".

Ассоциация считает, что если между государственными структурами, туристическим сектором и предпринимателями начнётся диалог, можно выработать оптимальную модель по трём основным направлениям:

"Во-первых, по примеру Турции сервисный сбор должен быть включён в общую стоимость, не взимаясь отдельно. Во-вторых, если сервисный сбор всё же сохраняется, его размер должен быть чётко указан в меню, на чеке и у входа в заведение. В-третьих, необходимо пересмотреть систему заработной платы и мотивации, чтобы улучшить материальное обеспечение работников сферы обслуживания".

Дюбенди подчеркнул, что в Азербайджане вопрос сервисного сбора не регулируется отдельным специальным законом, однако Закон "О защите прав потребителей", "Правила торговли, общественного питания и бытового обслуживания", а также Налоговый кодекс формируют основную правовую базу для этой сферы. Эти документы требуют, чтобы заведения общественного питания заранее полностью и ясно указывали стоимость оказываемых услуг, а все платежи отражались в чеке отдельно - без скрытых доплат.

По его словам, эти нормы создают правовые основания либо для полного отказа от сервисного сбора, либо для его прозрачного и понятного регулирования. В туристических зонах также могут быть введены дополнительные требования в рамках нормативных актов Государственного агентства по туризму - например, обязательное подробное информирование в меню и обеспечение ценовой прозрачности:

"В итоге отмена сервисного сбора или его полное прозрачное регулирование может стать важным шагом, который укрепит туристический имидж Азербайджана, повысит удовлетворённость потребителей и сделает сферу услуг более профессиональной".