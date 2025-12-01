Dövlət bu bağçalara da pul verəcək

Özəl məktəbəqədər təhsil müəssisələri üçün qrant müsabiqəsi çərçivəsində qalib gəlmiş özəl bağçalara elektron portal üzərindən qeydiyyat prosesinə start verilib. 

Day.Az xəbər verir ki, valideynlərə www.bq.edu.az portalı vasitəsilə övladlarını qeydiyyatdan keçirmələri tövsiyə olunur. 

Qeyd edək ki, valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığına əsaslanan maliyyələşmə modelinin tətbiqi ilə məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə keçirilən qrant müsabiqəsində 63 özəl məktəbəqədər təhsil müəssisəsi qalib olub və həmin müəssisələrin Azərbaycan bölməsində təhsil alan uşaqların aylıq təhsil haqqının 250 manat məbləğində olan hissəsinin dövlət tərəfindən qarşılanması, qalan məbləğin isə valideyn tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutulub. Qalib gəlmiş uşaqların aylıq təhsil haqqı və valideyn tərəfindən ödəniləcək məbləğlə müvafiq link vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.
 

Təhsil müəssisəsinin adı

Şəhər/rayon

Fəaliyyət ünvanı

Aylıq təhsil haqqı

Qrant çərçivəsində ödəniləcək aylıq məbləğ

Valideynin  ödəyəcəyi aylıq məbləğ

"Nağıl S uşaq bağçası" MMC

Bakı

Binəqədi rayonu, Biləcəri qəs, R.İsmayılov küçəsi ev 11D, giriş-C, mərtəbə 2, qapı 1

380,00 ₼

250,00 ₼

130,00 ₼

"Pöhrə körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Sumqayıt

Z.Hacıyev, ev 174

350,00 ₼

250,00 ₼

100,00 ₼

"Sehirli Dayə" uşaq bağçası

Bakı

Nərimanov rayonu, Ağa Nemətulla küçəsi 49 a

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Raya uşaq bağçası" MMC

Bakı

Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsi (500 kv/m)

400,00 ₼

250,00 ₼

150,00 ₼

"Fidan körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Binəqədi rayonu, 9-cu mkrn., Mir Cəlal küçəsi 17C

400,00 ₼

250,00 ₼

150,00 ₼

"Ləma uşaq bağçası" MMC

Sumqayıt

10-cu mikrorayon, 59

400,00 ₼

250,00 ₼

150,00 ₼

"Kids Club uşaq bağçası" MMC

Bakı

Xətai rayonu, Gen.Mehmandarov küçəsi, 6 saylı binanın yaxınlığında

350,00 ₼

250,00 ₼

100,00 ₼

"İsminur körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Sumqayıt

Bakı küçəsi 195, M1, mənzil 5

350,00 ₼

250,00 ₼

100,00 ₼

"Tumurcuq körpələr evi-uşaq bağçası" MMC (Yasamal filialı)

Bakı

Yasamal rayonu, Ə.Haqverdiyev küçəsi, 574-cü məhəllə, bina 7

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Disneylənd" körpələr evi-uşaq bağçası

Mingəçevir

M.Ə.Sabir küçəsi 4A

350,00 ₼

250,00 ₼

100,00 ₼

"Şirin Arılar uşaq bağçası" MMC

Sumqayıt

Bulvar küçəsi, giriş 157 A

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Nur-ay körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Binəqədi rayonu, 6-cı mkr, H.Babaşov küçəsi, 1 girişli yaşayış binasının 2-ci mərtəbəsi

450,00 ₼

250,00 ₼

200,00 ₼

"Maya körpələr evi-uşaq bağçası" MMC (Nizami filialı)

Bakı

Nizami rayonu, 2524-cü məhəllə, Elşən Süleymanov küçəsi, ev 141A

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Maya 2 uşaq bağçası" MMC (Nəsimi filialı)

Bakı

Nəsimi rayonu, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, 13-cü keçid, 3-cü döngə, ev 2

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Bilik Açarı uşaq bağçası" MMC

Bakı

Nəsimi rayonu, 3004-cü məhəllə, Asif Məhərrəmov küçəsi 33B, qapı 9,10,11

450,00 ₼

250,00 ₼

200,00 ₼

"Mega Star" körpələr evi-uşaq bağçası

Bakı

Yasamal rayonu, Şəhriyar 6A, m.56, mərtəbə 1

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Balaca Alim" uşaq bağçası

Bakı

B.Bağırova küçəsi 592

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Murad körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi, 3137-ci məhəllə

400,00 ₼

250,00 ₼

150,00 ₼

"Mədinə körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Yasamal rayonu,Yeni Yasamal yaşayış massivi, 7-ci Alatava və D.Bünyadzadə küçələrinin kəsişməsində tikilmiş binanın "B" və "C" blokları, 2-ci mərtəbə

450,00 ₼

250,00 ₼

200,00 ₼

"Blue Kids uşaq bağçası" MMC

Bakı

Nizami rayonu, İlham Müzəffər oğlu küçəsi, ev 24

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Simurq liseyi təhsil kompleksi" MMC (Masazır filialı)

Abşeron

Masazır kəndi,Vidadi Quliyev küçəsi, "Yeni Bakı" yaşayış kompleksi

400,00 ₼

250,00 ₼

150,00 ₼

"Simurq liseyi təhsil kompleksi" MMC (Nəsimi filialı)

Bakı

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Moskva prospekti, 57D

450,00 ₼

250,00 ₼

200,00 ₼

"Addım-A körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Xətai rayonu, 2945-ci məhəllə, Məhəmməd Hadi küç 332

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Story time uşaq bağçası" MMC

Bakı

Xətai rayonu, Məhəmməd Hadi küçəsi 92B, mərtəbə 1, qapı 1

350,00 ₼

250,00 ₼

100,00 ₼

"Nağıl-Lənkəran körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Lənkəran

Lənkəran şəhəri, akademik Zərifə Əliyeva küçəsi 78/11

400,00 ₼

250,00 ₼

150,00 ₼

"Uğur kids uşaq bağçası" MMC

Xaçmaz

Xaçmaz şəhəri, Əliağa Şıxlınski küçəsi, giriş 67

300,00 ₼

250,00 ₼

50,00 ₼

"İ-Kids" uşaq bağçası

Bakı

Xətai rayonu, Zığ yolu küçəsi, 3 saylı binanın 1-ci mərtəbəsi

350,00 ₼

250,00 ₼

100,00 ₼

"Beybi Lənd körpələr evi-uşaq bağçası" MMC (Qaradağ filialı)

Bakı

Qaradağ rayonu, Salyan şossesi, Lökbatan yolu 24, Bina 24D, Blok D, 1-ci mərtəbə

400,00 ₼

250,00 ₼

150,00 ₼

"Beybi Lənd körpələr evi-uşaq bağçası" MMC (Səbail filialı)

Bakı

Səbail rayonu, A.Abbaszadə küçəsi 17

400,00 ₼

250,00 ₼

150,00 ₼

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimov adına Biləsuvar Bağça-Məktəb-Lisey Kompleksi

Biləsuvar

Biləsuvar şəhəri, M.İbrahimov küçəsi 199

350,00 ₼

250,00 ₼

100,00 ₼

"İnci Balalar uşaq bağçası" MMC

Bakı

Binəqədi rayonu,  A.Məmmədov küçəsi 11, 7-ci və 8-ci giriş, 1-ci mərtəbə

380,00 ₼

250,00 ₼

130,00 ₼

"Sky Kids uşaq bağçası" MMC

Bakı

Nəsimi rayonu, İmran Qasımov küçəsi giriş 39 B, M2, m2

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Choco Land körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Yasamal rayonu, 574-cü məhəllə, H.Zərdabi prospekti, 2A

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"ABC Kids Club uşaq bağçası" MMC

Bakı

Binəqədi rayonu, Mir Cəlal küçəsi, 9-cu mkr, 139-cu məhəllə, ev 9

400,00 ₼

250,00 ₼

150,00 ₼

"Kainat" körpələr evi-uşaq bağçası

Bakı

Badamdar qəsəbəsi, 2-ci yaşayış massivi, 2-ci döngə ev 104/105

350,00 ₼

250,00 ₼

100,00 ₼

"İlk-Nur" körpələr evi-uşaq bağçası

Bakı

Badamdar qəsəbəsi, Badamdar şossesi

400,00 ₼

250,00 ₼

150,00 ₼

"Kaspi-kids uşaq bağçası" MMC (Əhmədli filialı)

Bakı

Xətai rayonu, Əhmədli qəsəbəsi, Əhmədli-9 küçəsi, ev 41C

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Kaspi-kids uşaq bağçası" MMC (Xətai filialı)

Bakı

Xətai rayonu, Xocalı prospekti, giriş 86 A

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Kaspi-kids uşaq bağçası" MMC (Sumqayıt filialı)

Sumqayıt

Sumqayıt şəhəri, Gənclik küçəsi 136

450,00 ₼

250,00 ₼

200,00 ₼

"Balaca Dahi körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, N.Nərimanov prospekti, ev 127 A

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Kinder İsland körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Ticayət Qəmbərov küçəsi, ev 16, mənzil 1

450,00 ₼

250,00 ₼

200,00 ₼

"Barama körpələr evi-uşaq bağçası" (Yasamal filialı)

Bakı

Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi prospekti, 3166-cı məhəllə, ev 92A

450,00 ₼

250,00 ₼

200,00 ₼

"Barama körpələr evi-uşaq bağçası" (Nəsimi filialı)

Bakı

Nəsimi rayonu, 2-ci mikrorayon, Hüseynbala Əliyev küç 2, ev 113A, mənzil 1

450,00 ₼

250,00 ₼

200,00 ₼

"Barama körpələr evi-uşaq bağçası" (Nizami filialı)

Bakı

Nizami rayonu, Bəkir Çobanzadə küçəsi 1

450,00 ₼

250,00 ₼

200,00 ₼

"Barama körpələr evi-uşaq bağçası" (Şirvan filialı)

Şirvan

Şirvan şəhəri, Tofiq İsmayılov küçəsi 4

350,00 ₼

250,00 ₼

100,00 ₼

"Nağıllar Dünyası körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, 3-cü Yavər Əliyev küç, ev 73

350,00 ₼

250,00 ₼

100,00 ₼

"Peter Pan körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Nərimanov rayonu, Qafur Rəşad küçəsi 16

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Yuvam körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Abşeron

Xırdalan şəhəri, H.Əliyev prospekti, 30-cu məhəllə,bina 4

450,00 ₼

250,00 ₼

200,00 ₼

"İndigo körpələr evi-uşaq bağçası" MMC (Xətai filialı)

Bakı

Xətai rayonu, General Şıxlinski küçəsi 55

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"İndigo körpələr evi-uşaq bağçası" MMC (Nizami filialı)

Bakı

Nizami rayonu, Şirin Mirzəyev küçəsi 56 A

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Körpə ulduz" uşaq bağçası

Bakı

Nizami rayonu, Rüstəm Rüstəmov küçəsi, 44D

450,00 ₼

250,00 ₼

200,00 ₼

"Bir İnci körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Abşeron küçəsi 938

450,00 ₼

250,00 ₼

200,00 ₼

"KidsEra körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Binəqədi rayonu, Əcəmi Naxçıvani küçəsi, bina 39a

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Albalı körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Yasamal rayonu, Əsəd Əhmədov küçəsi, 5-ci döngə, bina 9

450,00 ₼

250,00 ₼

200,00 ₼

"Nömrə 1 körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Nizami rayonu, K.Balakişiyev  küçəsi 46 və R.Rüstəmov küçəsi 23-ün kəsişməsində yerləşən bina

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Yaqut körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Binəqədi rayonu, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi, Binəqədi şossesi, ev 18A

300,00 ₼

250,00 ₼

50,00 ₼

"Mauqli" körpələr evi-uşaq bağçası

Bakı

Nərimanov rayonu, Nəcəf Nərimanov küçəsi, ev 5A

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Mandarin uşaq bağçası" MMC

Bakı

Yasamal rayonu, General Akim Abbasov küçəsi, ev 3

450,00 ₼

250,00 ₼

200,00 ₼

"Elçin uşaq bağçası" MMC

İmişli

Xanhüseyn Bəylərov küçəsi (1390 kv.m.)

300,00 ₼

250,00 ₼

50,00 ₼

"Kids Story" MMC

Bakı

Nərimanov rayonu, Yəhya Bakuvi 12A

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Tumurcuq körpələr evi-uşaq bağçası" MMC (Gənclik filialı)

Bakı

Nərimanov rayonu, Həsən Əliyev küçəsi, giriş 449

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Gənclik körpələr evi-uşaq bağçası" MMC

Bakı

Nərimanov rayonu, Koroğlu Rəhimov küçəsi, ev 92

500,00 ₼

250,00 ₼

250,00 ₼

"Karusel uşaq bağçası" MMC

Bakı

Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, Nizami küçəsi, ev 21A

350,00 ₼

250,00 ₼

100,00 ₼