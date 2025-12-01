Dövlət bu bağçalara da pul verəcək - Qeydiyyat başladı
Özəl məktəbəqədər təhsil müəssisələri üçün qrant müsabiqəsi çərçivəsində qalib gəlmiş özəl bağçalara elektron portal üzərindən qeydiyyat prosesinə start verilib.
Day.Az xəbər verir ki, valideynlərə www.bq.edu.az portalı vasitəsilə övladlarını qeydiyyatdan keçirmələri tövsiyə olunur.
Qeyd edək ki, valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığına əsaslanan maliyyələşmə modelinin tətbiqi ilə məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə keçirilən qrant müsabiqəsində 63 özəl məktəbəqədər təhsil müəssisəsi qalib olub və həmin müəssisələrin Azərbaycan bölməsində təhsil alan uşaqların aylıq təhsil haqqının 250 manat məbləğində olan hissəsinin dövlət tərəfindən qarşılanması, qalan məbləğin isə valideyn tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutulub. Qalib gəlmiş uşaqların aylıq təhsil haqqı və valideyn tərəfindən ödəniləcək məbləğlə müvafiq link vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.
|
Təhsil müəssisəsinin adı
|
Şəhər/rayon
|
Fəaliyyət ünvanı
|
Aylıq təhsil haqqı
|
Qrant çərçivəsində ödəniləcək aylıq məbləğ
|
Valideynin ödəyəcəyi aylıq məbləğ
|
"Nağıl S uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Binəqədi rayonu, Biləcəri qəs, R.İsmayılov küçəsi ev 11D, giriş-C, mərtəbə 2, qapı 1
|
380,00 ₼
|
250,00 ₼
|
130,00 ₼
|
"Pöhrə körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Sumqayıt
|
Z.Hacıyev, ev 174
|
350,00 ₼
|
250,00 ₼
|
100,00 ₼
|
"Sehirli Dayə" uşaq bağçası
|
Bakı
|
Nərimanov rayonu, Ağa Nemətulla küçəsi 49 a
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Raya uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsi (500 kv/m)
|
400,00 ₼
|
250,00 ₼
|
150,00 ₼
|
"Fidan körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Binəqədi rayonu, 9-cu mkrn., Mir Cəlal küçəsi 17C
|
400,00 ₼
|
250,00 ₼
|
150,00 ₼
|
"Ləma uşaq bağçası" MMC
|
Sumqayıt
|
10-cu mikrorayon, 59
|
400,00 ₼
|
250,00 ₼
|
150,00 ₼
|
"Kids Club uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Xətai rayonu, Gen.Mehmandarov küçəsi, 6 saylı binanın yaxınlığında
|
350,00 ₼
|
250,00 ₼
|
100,00 ₼
|
"İsminur körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Sumqayıt
|
Bakı küçəsi 195, M1, mənzil 5
|
350,00 ₼
|
250,00 ₼
|
100,00 ₼
|
"Tumurcuq körpələr evi-uşaq bağçası" MMC (Yasamal filialı)
|
Bakı
|
Yasamal rayonu, Ə.Haqverdiyev küçəsi, 574-cü məhəllə, bina 7
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Disneylənd" körpələr evi-uşaq bağçası
|
Mingəçevir
|
M.Ə.Sabir küçəsi 4A
|
350,00 ₼
|
250,00 ₼
|
100,00 ₼
|
"Şirin Arılar uşaq bağçası" MMC
|
Sumqayıt
|
Bulvar küçəsi, giriş 157 A
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Nur-ay körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Binəqədi rayonu, 6-cı mkr, H.Babaşov küçəsi, 1 girişli yaşayış binasının 2-ci mərtəbəsi
|
450,00 ₼
|
250,00 ₼
|
200,00 ₼
|
"Maya körpələr evi-uşaq bağçası" MMC (Nizami filialı)
|
Bakı
|
Nizami rayonu, 2524-cü məhəllə, Elşən Süleymanov küçəsi, ev 141A
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Maya 2 uşaq bağçası" MMC (Nəsimi filialı)
|
Bakı
|
Nəsimi rayonu, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, 13-cü keçid, 3-cü döngə, ev 2
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Bilik Açarı uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Nəsimi rayonu, 3004-cü məhəllə, Asif Məhərrəmov küçəsi 33B, qapı 9,10,11
|
450,00 ₼
|
250,00 ₼
|
200,00 ₼
|
"Mega Star" körpələr evi-uşaq bağçası
|
Bakı
|
Yasamal rayonu, Şəhriyar 6A, m.56, mərtəbə 1
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Balaca Alim" uşaq bağçası
|
Bakı
|
B.Bağırova küçəsi 592
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Murad körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi, 3137-ci məhəllə
|
400,00 ₼
|
250,00 ₼
|
150,00 ₼
|
"Mədinə körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Yasamal rayonu,Yeni Yasamal yaşayış massivi, 7-ci Alatava və D.Bünyadzadə küçələrinin kəsişməsində tikilmiş binanın "B" və "C" blokları, 2-ci mərtəbə
|
450,00 ₼
|
250,00 ₼
|
200,00 ₼
|
"Blue Kids uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Nizami rayonu, İlham Müzəffər oğlu küçəsi, ev 24
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Simurq liseyi təhsil kompleksi" MMC (Masazır filialı)
|
Abşeron
|
Masazır kəndi,Vidadi Quliyev küçəsi, "Yeni Bakı" yaşayış kompleksi
|
400,00 ₼
|
250,00 ₼
|
150,00 ₼
|
"Simurq liseyi təhsil kompleksi" MMC (Nəsimi filialı)
|
Bakı
|
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Moskva prospekti, 57D
|
450,00 ₼
|
250,00 ₼
|
200,00 ₼
|
"Addım-A körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Xətai rayonu, 2945-ci məhəllə, Məhəmməd Hadi küç 332
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Story time uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Xətai rayonu, Məhəmməd Hadi küçəsi 92B, mərtəbə 1, qapı 1
|
350,00 ₼
|
250,00 ₼
|
100,00 ₼
|
"Nağıl-Lənkəran körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Lənkəran
|
Lənkəran şəhəri, akademik Zərifə Əliyeva küçəsi 78/11
|
400,00 ₼
|
250,00 ₼
|
150,00 ₼
|
"Uğur kids uşaq bağçası" MMC
|
Xaçmaz
|
Xaçmaz şəhəri, Əliağa Şıxlınski küçəsi, giriş 67
|
300,00 ₼
|
250,00 ₼
|
50,00 ₼
|
"İ-Kids" uşaq bağçası
|
Bakı
|
Xətai rayonu, Zığ yolu küçəsi, 3 saylı binanın 1-ci mərtəbəsi
|
350,00 ₼
|
250,00 ₼
|
100,00 ₼
|
"Beybi Lənd körpələr evi-uşaq bağçası" MMC (Qaradağ filialı)
|
Bakı
|
Qaradağ rayonu, Salyan şossesi, Lökbatan yolu 24, Bina 24D, Blok D, 1-ci mərtəbə
|
400,00 ₼
|
250,00 ₼
|
150,00 ₼
|
"Beybi Lənd körpələr evi-uşaq bağçası" MMC (Səbail filialı)
|
Bakı
|
Səbail rayonu, A.Abbaszadə küçəsi 17
|
400,00 ₼
|
250,00 ₼
|
150,00 ₼
|
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimov adına Biləsuvar Bağça-Məktəb-Lisey Kompleksi
|
Biləsuvar
|
Biləsuvar şəhəri, M.İbrahimov küçəsi 199
|
350,00 ₼
|
250,00 ₼
|
100,00 ₼
|
"İnci Balalar uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Binəqədi rayonu, A.Məmmədov küçəsi 11, 7-ci və 8-ci giriş, 1-ci mərtəbə
|
380,00 ₼
|
250,00 ₼
|
130,00 ₼
|
"Sky Kids uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Nəsimi rayonu, İmran Qasımov küçəsi giriş 39 B, M2, m2
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Choco Land körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Yasamal rayonu, 574-cü məhəllə, H.Zərdabi prospekti, 2A
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"ABC Kids Club uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Binəqədi rayonu, Mir Cəlal küçəsi, 9-cu mkr, 139-cu məhəllə, ev 9
|
400,00 ₼
|
250,00 ₼
|
150,00 ₼
|
"Kainat" körpələr evi-uşaq bağçası
|
Bakı
|
Badamdar qəsəbəsi, 2-ci yaşayış massivi, 2-ci döngə ev 104/105
|
350,00 ₼
|
250,00 ₼
|
100,00 ₼
|
"İlk-Nur" körpələr evi-uşaq bağçası
|
Bakı
|
Badamdar qəsəbəsi, Badamdar şossesi
|
400,00 ₼
|
250,00 ₼
|
150,00 ₼
|
"Kaspi-kids uşaq bağçası" MMC (Əhmədli filialı)
|
Bakı
|
Xətai rayonu, Əhmədli qəsəbəsi, Əhmədli-9 küçəsi, ev 41C
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Kaspi-kids uşaq bağçası" MMC (Xətai filialı)
|
Bakı
|
Xətai rayonu, Xocalı prospekti, giriş 86 A
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Kaspi-kids uşaq bağçası" MMC (Sumqayıt filialı)
|
Sumqayıt
|
Sumqayıt şəhəri, Gənclik küçəsi 136
|
450,00 ₼
|
250,00 ₼
|
200,00 ₼
|
"Balaca Dahi körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, N.Nərimanov prospekti, ev 127 A
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Kinder İsland körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Ticayət Qəmbərov küçəsi, ev 16, mənzil 1
|
450,00 ₼
|
250,00 ₼
|
200,00 ₼
|
"Barama körpələr evi-uşaq bağçası" (Yasamal filialı)
|
Bakı
|
Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi prospekti, 3166-cı məhəllə, ev 92A
|
450,00 ₼
|
250,00 ₼
|
200,00 ₼
|
"Barama körpələr evi-uşaq bağçası" (Nəsimi filialı)
|
Bakı
|
Nəsimi rayonu, 2-ci mikrorayon, Hüseynbala Əliyev küç 2, ev 113A, mənzil 1
|
450,00 ₼
|
250,00 ₼
|
200,00 ₼
|
"Barama körpələr evi-uşaq bağçası" (Nizami filialı)
|
Bakı
|
Nizami rayonu, Bəkir Çobanzadə küçəsi 1
|
450,00 ₼
|
250,00 ₼
|
200,00 ₼
|
"Barama körpələr evi-uşaq bağçası" (Şirvan filialı)
|
Şirvan
|
Şirvan şəhəri, Tofiq İsmayılov küçəsi 4
|
350,00 ₼
|
250,00 ₼
|
100,00 ₼
|
"Nağıllar Dünyası körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, 3-cü Yavər Əliyev küç, ev 73
|
350,00 ₼
|
250,00 ₼
|
100,00 ₼
|
"Peter Pan körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Nərimanov rayonu, Qafur Rəşad küçəsi 16
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Yuvam körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Abşeron
|
Xırdalan şəhəri, H.Əliyev prospekti, 30-cu məhəllə,bina 4
|
450,00 ₼
|
250,00 ₼
|
200,00 ₼
|
"İndigo körpələr evi-uşaq bağçası" MMC (Xətai filialı)
|
Bakı
|
Xətai rayonu, General Şıxlinski küçəsi 55
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"İndigo körpələr evi-uşaq bağçası" MMC (Nizami filialı)
|
Bakı
|
Nizami rayonu, Şirin Mirzəyev küçəsi 56 A
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Körpə ulduz" uşaq bağçası
|
Bakı
|
Nizami rayonu, Rüstəm Rüstəmov küçəsi, 44D
|
450,00 ₼
|
250,00 ₼
|
200,00 ₼
|
"Bir İnci körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Abşeron küçəsi 938
|
450,00 ₼
|
250,00 ₼
|
200,00 ₼
|
"KidsEra körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Binəqədi rayonu, Əcəmi Naxçıvani küçəsi, bina 39a
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Albalı körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Yasamal rayonu, Əsəd Əhmədov küçəsi, 5-ci döngə, bina 9
|
450,00 ₼
|
250,00 ₼
|
200,00 ₼
|
"Nömrə 1 körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Nizami rayonu, K.Balakişiyev küçəsi 46 və R.Rüstəmov küçəsi 23-ün kəsişməsində yerləşən bina
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Yaqut körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Binəqədi rayonu, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi, Binəqədi şossesi, ev 18A
|
300,00 ₼
|
250,00 ₼
|
50,00 ₼
|
"Mauqli" körpələr evi-uşaq bağçası
|
Bakı
|
Nərimanov rayonu, Nəcəf Nərimanov küçəsi, ev 5A
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Mandarin uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Yasamal rayonu, General Akim Abbasov küçəsi, ev 3
|
450,00 ₼
|
250,00 ₼
|
200,00 ₼
|
"Elçin uşaq bağçası" MMC
|
İmişli
|
Xanhüseyn Bəylərov küçəsi (1390 kv.m.)
|
300,00 ₼
|
250,00 ₼
|
50,00 ₼
|
"Kids Story" MMC
|
Bakı
|
Nərimanov rayonu, Yəhya Bakuvi 12A
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Tumurcuq körpələr evi-uşaq bağçası" MMC (Gənclik filialı)
|
Bakı
|
Nərimanov rayonu, Həsən Əliyev küçəsi, giriş 449
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Gənclik körpələr evi-uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Nərimanov rayonu, Koroğlu Rəhimov küçəsi, ev 92
|
500,00 ₼
|
250,00 ₼
|
250,00 ₼
|
"Karusel uşaq bağçası" MMC
|
Bakı
|
Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, Nizami küçəsi, ev 21A
|
350,00 ₼
|
250,00 ₼
|
100,00 ₼
