Льготные квартиры выходят на продажу в Азербайджане

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) осуществляет продажу квартир в жилом комплексе Бинагади.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня журналистам в рамках медиа-тура по жилому комплексу Бинагади сообщила пресс-секретарь MİDA Диана Дадашова.

Она отметила, что в упомянутом комплексе будет выставлено на продажу 204 квартиры:

"В целом жилой комплекс Бинагади состоит из 28 жилых домов высотой 9 и 12 этажей. В этих домах будет 1398 квартир. На территории комплекса помимо жилых помещений планируется также открытие детского сада на 80 мест, общеобразовательного учреждения на 960 учеников, а также объектов социальной и бытовой инфраструктуры и зон отдыха".

Представитель агентства добавила, что продажа квартир начнется 3 декабря в 11:00 и продлится до 12 декабря 11:00:

"В рамках продажи льготных квартир 3 декабря будут реализованы квартиры не только в жилом комплексе Бинагади, но и в первой и второй очередях жилого комплекса Говсан, в жилых комплексах Сумгайыта и Лянкярана, а также в новых проектах - жилых комплексах Евлах и Ширван. Всего в рамках этого объявления будет выставлено на продажу 627 квартир. Приобрести квартиры можно через портал электронного правительства. Выбор квартир по принципу очередности будет осуществляться с 9 декабря и продолжится до 12 декабря. Граждане смогут приобрести эти квартиры как за собственные средства, так и посредством льготной ипотеки"