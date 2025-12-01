AZAL təyyarəsində şəhid övladlarına böyük ehtiram - VİDEO
Şəhid övladlarının Türkiyənin Bursa şəhərindən geri dönüşü zamanı AZAL-ın təyyarəsində yaşananlar görənləri qürurlandırıb.
Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbələlərdə yaylıb.
Uçuşun sonunda şəhidlərə böyük ehtiram göstərilir, onların övladlarına təşəkkür bildirilir.
Qeyd edək ki, Azərkosmosun nəzdində fəaliyyət göstərən KOSMİK Akademiyanın təşkilatçılığı, "Zəfər" Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin tərəfdaşlığı və Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə 10 məktəbli şəhid övladı 25-30 noyabr 2025-ci il tarixlərində Türkiyənin Bursa şəhərində yerləşən "Gökmen Kosmik Aviasiya Təlim Mərkəzi"ndə qış düşərgəsində iştirak ediblər.
Elxan Əliyev
Day.Az
