Количество больниц для пересадки костного мозга увеличено

Количество больниц, где возможно проводить трансплантацию костного мозга, увеличено.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Согласно решению, Международная клиника Bona Dea сможет проводить трансплантацию костного мозга.