https://news.day.az/society/1799104.html Количество больниц для пересадки костного мозга увеличено - Решение Кабмина Количество больниц, где возможно проводить трансплантацию костного мозга, увеличено. Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление принял Кабинет министров. Согласно решению, Международная клиника Bona Dea сможет проводить трансплантацию костного мозга.
Количество больниц для пересадки костного мозга увеличено - Решение Кабмина
Количество больниц, где возможно проводить трансплантацию костного мозга, увеличено.
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление принял Кабинет министров.
Согласно решению, Международная клиника Bona Dea сможет проводить трансплантацию костного мозга.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре