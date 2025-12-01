Евросоюз пытается убедить США не сокращать число военных в Европе

Европейский союз (ЕС) активно пытается убедить США не сокращать численность своих войск на континенте. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"За закрытыми дверями европейские чиновники изо всех сил пытались убедить своих американских союзников не выводить войска. Вашингтон пытался развеять опасения своих партнеров, заявляя, что не бросит их на произвол судьбы", - говорится в публикации.

Отмечается, что ноябрьские учения НАТО в Румынии показали зависимость европейских стран от поддержки США.