Минская группа ОБСЕ была платформой геополитических интересов, а не посредничества.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Минская группа ОБСЕ была международным форматом посредничества, созданным в 1992 году для решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Главной целью была организация мирных переговоров и решение конфликта в соответствии с международным правом, политическим путем. Но почти за тридцать лет ее "деятельности" не произошло ни решения конфликта Минской группой, ни прекращения оккупации", - сказал политолог.

По его словам, среди азербайджанской общественности и в международных экспертных кругах деятельность МГ по праву характеризуется как неполноценная, неэффективная и даже формальная.

"Три страны-сопредседателя Минской группы - Россия, США и Франция принимали решения только на основе консенсуса. Это практически блокировало работу группы. Геополитические интересы трех стран не совпадали, а право вето тормозило все решения. Тем самым МГ не решала конфликт, а занималась бесконечными дипломатическими процедурами. Ни одна из стран-сопредседателей не занимала полностью нейтральной позиции. Россия хотела сохранить свое влияние в регионе и держать стороны в зависимости от нее. Франция находилась под влиянием сильной армянской диаспоры. США же больше расценивали конфликт через призму геополитического баланса с Россией. Таким образом, посредники действовали не для объективного решения конфликта, а для защиты собственных государственных интересов. Это серьезно подорвало легитимность посреднической миссии", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что в результате "деятельности" Минской группы оккупация азербайджанских земель Арменией была фактически легитимизирована. "Группа не говорила открыто о факте оккупации, не контролировала выполнение резолюций ООН, не оказывала реального давления на агрессора. Это позволило Армении использовать переговоры как инструмент манипуляции в своих интересах. Создавалась видимость равной ответственности сторон, что было несправедливым подходом", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что хотя Минская группа предлагала различные "пакеты решений" (Мадридские принципы, поэтапное решение, пакетное решение и т. д.), во всех документах были серьезные противоречия. "Эта неопределенность продлевала переговорный процесс и открывала новые возможности для оккупационной политики Армении. Минская группа никогда не применяла санкции за нарушение Арменией прекращения огня, незаконное расселение на оккупированных территориях, ухудшение гуманитарной ситуации в регионе. Это создавало для Армении атмосферу безнаказанности. А для Азербайджана это сводило к минимуму уверенность в том, что посредники займут справедливую позицию", - сказал он.

А. Гараев отметил, что Азербайджан в соответствии с международным правом сам освободил свои земли в результате Отечественной войны 2020 года, тем самым за 44 дня реализовав то, что Минская группа не сделала за 30 лет. "Это стало самым ясным доказательством никчемности данного института. После 2020 года отношения стран-сопредседателей (в частности, противостояние между Западом и Россией) еще больше обострились. МГ фактически прекратила свою деятельность. Позиция Президента Ильхама Алиева о полной ликвидации Минской группы ОБСЕ и связанных с ней институтов отражает принципиальный и последовательный политический подход, который Азербайджан отстаивает на протяжении многих лет. Минская группа за 30 лет не внесла реального вклада в решение конфликта, а, наоборот, служила продлению процесса и сохранению статус-кво", - сказал он.

Отметим, что официальное закрытие Минского процесса ОБСЕ и всех связанных с ним структур свидетельствует о том, что 30-летний формат посредничества по армяно-азербайджанскому конфликту полностью канул в лету. Вашингтонская декларация от 8 августа 2025 года, подписанная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве Президента США Дональда Трампа, сформировала основную политическую базу этого процесса. На основании этого документа обе страны обратились в ОБСЕ, в результате чего консенсусом 57 государств-членов было принято решение о прекращении деятельности Минской группы.