Эти лица смогут досрочно выходить на пенсию

Как сообщалось ранее, внесены изменения в "Правила назначения, расчета, перерасчета, перевода из одного вида в другой и выплаты трудовых пенсий".

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, новые поправки носят ориентированный на граждан характер и направлены на повышение удобства и оперативности при назначении пенсий на льготных условиях.

Отмечается, что назначение пенсий на льготных условиях работникам, занятым на подземных работах, в отдельных сферах искусства, а также на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, осуществляется на основании справки, предоставляемой работодателем соответствующего предприятия.

В соответствии с новыми изменениями, если предоставление такой справки невозможно из-за прекращения деятельности предприятия, период работы гражданина будет засчитываться в льготный стаж на основании соответствия его профессии "Списку производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях", утвержденному Кабинетом министров. Это позволит гражданину получить право на досрочную пенсию.

Расчет льготного стажа в таких случаях будет проводиться на основании отметки, содержащейся в выписке из подсистемы "Труд и занятость" по трудовым договорам, а в других ситуациях - на основании записи в трудовой книжке или справки из Госархива.

Кроме того, согласно новому решению, при расчете пенсии для лиц, получающих надбавку за выслугу и продолжающих трудовую деятельность, гражданину будет назначена та сумма пенсии, которая окажется выше - рассчитанная исходя из зарплаты или исходя из пенсионного капитала.

Также отмечается, что в целях совершенствования и приведения в соответствие были внесены и другие изменения в "Правила назначения, расчета, перерасчета, перевода из одного вида в другой и выплаты трудовых пенсий".