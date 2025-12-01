Польская прокуратура начала расследование смертельной трагедии, произошедшей в селе Церпиш возле Жешува разбился четырехместный вертолет Robinson R44.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на RMF24, инцидент произошел 30 ноября. В аварии погибли два брата - 41-летний Мариуш С. и 44-летний Кшиштоф С, передает Day.Az.

По словам заместителя окружного прокурора в Жешуве Катажины Друпки, одной из основных версий следствия являются чрезвычайно сложные погодные условия.

На момент аварии густой туман ограничивал видимость до нескольких метров. Среди возможных причин рассматривают влияние влаги на двигатель или потерю ориентации пилотом.

Расследование установило, что вертолет летел из Кросно и направлялся в сторону Переворска. Вблизи Малявы он внезапно изменил курс на север, начал терять высоту и задевать верхушки деревьев, после чего около 15:35 упал в лесистой местности. Из-за труднодоступной территории - склона и болотистой почвы - спасатели добирались до места аварии на квадроциклах. Они обнаружили горящие обломки и тела обоих погибших.