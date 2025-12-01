В Сенате США рассказали о планах Трампа на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не планирует нападать на Венесуэлу. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил американский сенатор от Республиканской партии Маркуэйн Маллин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нет, он [Трамп] ясно дал понять, что мы не собираемся вводить войска в Венесуэлу. Наша цель - защитить собственные границы", - пояснил парламентарий.

Сенатор напомнил, что Вашингтон протестует против использования Венесуэлы ее властями как "террористической площадки", поставляющей наркотики в Соединенные Штаты. Маллин подчеркнул, что администрация Трампа пыталась пресечь эти каналы.