Приближающийся к Земле загадочный межзвездный объект изменил поведение

Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, который еще называют "инопланетным кораблем" или "кометой-кораблем", по мере приближения к Земле меняет свое поведение. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе наблюдения за космическим объектом удалось установить, что он внезапно ослабил свечение - за шесть дней яркость 3I/ATLAS снизилась более чем на треть. Ученые считают, что это могло произойти из-за увеличения расстояния между кометой и Солнцем, в результате чего она стала отражать меньшее количество света. Несмотря на это, 3I/ATLAS продолжает занимать 4-е место по яркости среди почти 100 комет, доступных на данный момент для наблюдений при помощи телескопов.

До этого ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт сообщил, что излучаемые кометой 3I/ATLAS радиосигналы подтверждают ее естественное происхождение и ставят точку в дискуссиях о характере ее появления.

Некоторые астрономы предполагают, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем. По мнению ученых, объект демонстрирует "вращательное" движение, что говорит о том, что 3I/ATLAS может иметь "направленные двигатели". Астрофизик из Гарворда Ави Леб допустил, что межзвездный объект мог быть создан для транспортировки технологических устройств к Юпитеру.

Космический объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет - на 3 млрд старше Солнца.