У главного конкурента Tesla упали продажи электрокаров

Китайская компания BYD, считающаяся главным конкурентом Tesla на рынке электромобилей, столкнулась со снижением продаж. Об этом сообщило Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующий показатель падает третий месяц подряд. Так, в ноябре 2025 года BYD поставила 480 186 автомобилей, или на 5,3 процента меньше, чем год назад. Одной из причин такой динамики называют усталость потребителей от продукции BYD, которая теряет доли рынка как в массовом, так и в более премиальном сегментах. Для того чтобы добиться скорректированного годового целевого показателя в 4,6 миллиона единиц, BYD необходимо продать около 418 тысяч автомобилей в декабре.

Еще одним фактором, ударившим по BYD, стало усиление конкуренции со стороны других производителей электрокаров. Речь, в частности, идет о таких гигантах, как Geely и Xiaomi.

В конце октября сообщалось, что в III квартале 2025 года прибыль BYD упала на 33 процента, до 7,82 миллиарда юаней (больше 1,1 миллиарда долларов). За отчетный период компания поставила 1,15 миллиона новых электромобилей. По сравнению с III кварталом 2024 года снижение оценивается почти в два процента.