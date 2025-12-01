https://news.day.az/society/1799118.html Пожар в сумгайытском общежитии, жильцы эвакуированы В Сумгайыте произошел пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на первом этаже лестничного пролета пятиэтажного общежития загорелись 3 электрических счетчика, 6 автоматических выключателей и 2 погонных метра электрического кабеля. Сотрудники пожарной службы эвакуировали из задымлённых квартир 3 жильцов здания.
Пожар в сумгайытском общежитии, жильцы эвакуированы
В Сумгайыте произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на первом этаже лестничного пролета пятиэтажного общежития загорелись 3 электрических счетчика, 6 автоматических выключателей и 2 погонных метра электрического кабеля.
Сотрудники пожарной службы эвакуировали из задымлённых квартир 3 жильцов здания. Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре