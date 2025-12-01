Пожар в сумгайытском общежитии,

В Сумгайыте произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на первом этаже лестничного пролета пятиэтажного общежития загорелись 3 электрических счетчика, 6 автоматических выключателей и 2 погонных метра электрического кабеля.

Сотрудники пожарной службы эвакуировали из задымлённых квартир 3 жильцов здания. Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.