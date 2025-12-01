В Азербайджане раскрыли убийство 11-летней давности

В Сабунчинском районе раскрыто преступление 11-летней давности.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществлённых сотрудниками прокуратуры и полиции Сабунчинского района, установлено, что в ноябре 2014 года Намиг Наиб оглу Ханифа 1977 года рождения был умышленно убит.

Были выявлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджанской Республики Гусейн Гюлага оглу Джафаров 1990 года рождения нанёс Намигу Ханифе смертельные ножевые ранения, в момент, когда тот исполнял свой гражданский долг по предотвращению общественно опасного деяния.

1 декабря Г.Джафаров был привлечён в качестве обвиняемого по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Ему было предъявлено соответствующее обвинение и решением Сабунчинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.