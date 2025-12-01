Посол о расширении сотрудничества между Азербайджаном и Румынией

Сотрудничество между Азербайджаном и Румынией значительно расширилось во всех сферах. Торговый оборот между странами составляет 700 миллионов долларов США.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре на мероприятии, посвященном Национальному дню Румынии и 107-й годовщине Великого объединения Румынии.

Василе Соаре подчеркнул, что в 2009 году Румыния стала первым государством-членом ЕС, подписавшим с Азербайджаном декларацию о стратегическом партнерстве.

"С тех пор сотрудничество двух стран значительно расширилось в политической, дипломатической, экономической, энергетической, транспортной, культурной и образовательной сферах", - добавил посол.

По его словам, совместная экономическая комиссия способствует росту торгового оборота, а проект "Зеленый энергетический коридор Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия" направлен на передачу энергии из альтернативных источников на европейский рынок.