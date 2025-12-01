На судебном процессе по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

1 декабря продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также за счет государства адвокатом для защиты.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, защищающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Правопреемник потерпевшего Сабухи Тагиева Сардар Тагиев заявил, что его брат погиб в результате вражеского обстрела в Лачине.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Зяка Велиев отметил, что Аллахверди Сафиев и Эльнур Керимов погибли, а он и Расул Агаев получили телесные травмы различной степени тяжести в результате минометного обстрела, совершенного недалеко от них остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории села Ханабад Ходжалинского района.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший Вахид Алджанов сообщил, что от разрыва минометного снаряда, выпущенного на территорию Лачинского района в результате масштабной провокации противника, один человек погиб, а несколько лиц получили ранения.

Потерпевший Эльгюн Исмаилов, отвечая на вопросы начальника отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, отметил, что он и Сафар Гусейнгулиев получили ранения в результате обстрелов из автоматического оружия, совершенных остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории села Гюльятаг Агдеринского района.

Пострадавший Бахтияр Гусейнов сообщил, что получил ранение в результате взрыва вблизи ручной гранаты, брошенной противником в направлении Кяльбаджарского района. В ходе провокации пострадали также и другие люди.

Пострадавший Нусрет Оруджев отметил, что получил ранение в плечо в результате взрыва вблизи ручной гранаты, брошенной противником в Кяльбаджаре.

Отвечая на вопросы прокурора Тараны Мамедовой, пострадавший Джавид Хосиев сообщил, что он и Джавад Гулиев получили различные телесные увечья в результате падения неподалеку и взрыва минометного снаряда, брошенного врагом в Агдам-Ходжалинском направлении.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший Нихад Сеидзаде подчеркнул, что в результате обстрелов противника в направлении Ходжалинского района он, Мурад Гусейнов и Раван Агазаде получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Потерпевший Бейляр Керимов в своих показаниях сообщил, что получил ранение в результате минометного обстрела, совершенного противников в Агдам-Ходжалинском направлении.

Судебный процесс продолжился изучением документов и других доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела.

Следующее заседание суда назначено на 2 декабря.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.