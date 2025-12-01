Туристические возможности Азербайджана представлены на выставке в Пакистане

Посольство Азербайджана в Пакистане приняло участие в международной выставке Global Destinations Expo, организованной совместно организацией Discover Pakistan и Агентством по развитию туризма Пакистана.

Как сообщили Day.Az в посольстве, на выставке, проводимой в целях содействия культурному обмену и развитию мирового туризма, посетителям была предоставлена подробная информация о культурных, деловых, оздоровительных, природных, пеших и зимних туристических возможностях нашей страны, горных и горнолыжных курортах, были представлены разнообразные блюда национальной кухни и сладости, а также сувениры, связанные с нашей историей и культурой.

На мероприятии также были продемонстрированы фото- и видеоматериалы, отражающие богатое национальное и культурное наследие Азербайджана.