Трамп пригласил Нетаньяху в Белый дом

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провести встречу в Вашингтоне в ближайшее время.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского премьера.

"Нетаньяху недавно провел беседу по телефону с Трампом. Президент США пригласил премьер-министра на встречу в Белый дом в ближайшем будущем", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе переговоров лидеры обозначили важность разоружения палестинского движения ХАМАС и демилитаризации Газы. Кроме того, Трамп и Нетаньяху обсуждали перспективу расширения мирных договоров со странами региона, добавили в канцелярии.