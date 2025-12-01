Скулеж отставной козы барабанщиков

Автор: Акпер Гасанов

Есть наверное определенный символизм в том, что очередная демонстрация интеллектуальной и нравственной наготы очередного же российского шовиниста и имперца произошла накануне пятой годовщины со дня возвращения Лачинского района Азербайджану. Да, согласно подписанному в ночь на 10 ноября 2020 года Трехстороннему заявлению о прекращении огня, Лачинский район мирно вернулся под контроль Азербайджана 1 декабря 2020 года. Причем, без единого выстрела, что стало выдающимся достижением азербайджанской дипломатии и военной политики.

Но, конечно же, путь к освобождению Лачина начался осенью 2020 года. 27 сентября Азербайджанская армия перешла в контрнаступление, за 44 дня освободив пять городов, четыре поселка и 286 сёл. Кульминацией этой кампании стало взятие города Шуша - ключевого стратегического пункта, после которого исход войны стал очевиден. Именно после освобождения города Шуша армянская сторона была вынуждена подписать Трехстороннее заявление.

И я прекрасно помню, что одним из тех, кто истерил в информационном пространстве больше иных, был тот, кого сайт "Русарминфо" представляет, как "российского политолога, доктора политических наук, специалиста по военно-политическим вопросам, бывшего сотрудника МГИМО МИД РФ". Странно, что они не добавляют, что М.Александров - это бывший "комсомолец, спортсмен и просто красаучег".

Который до недавнего времени был ведущим экспертом Центра военно-политических исследований МГИМО. С занимаемой должности он был уволен в декабре 2022 года за враждебные высказывания в адрес Азербайджана. Это тот минимум, который он заслужил своими лживыми и провокационными заявлениями. Ведь Александров предлагал бомбить Баку, уничтожать азербайджанскую нефтяную отрасль, ракетными ударами вывести из строя азербайджанскую энергосистему.

Это были конкретные призывы к осуществлению терактов против нашего государства. Именно поэтому я и утверждаю, что Александров еще легко обделался или обделался. Но, явно затаивший обиду и злобу азербайджанофоб решил периодически напоминать о себе в информационном пространстве, выставляясь в откровенно непотребном виде. Так произошло и на сей раз.

"Курс на равноудаленность, между Арменией и Азербайджаном, который проводился нашей властью с середины, а может и с начала "десятых" годов, привел к тому, что Россия утратила своих союзников. И Азербайджан союзником не стал, и Армения союзником быть перестала", - сетует Александров. И клали бы мы геополитическим прибором на его сетования, если бы далее этого персонажа не занесло.

"Нагорный Карабах, который мог бы быть опорой России в Закавказье, был сдан Азербайджану. Эта вся политика проводилась против российских интересов. И это все нужно будет исправлять. Закончится война на Украине и мы к этому более предметно вернемся. Поэтому Пашинян и Алиев сейчас спешат, стараясь добиться усиления азербайджанского господства в регионе, чтобы потом сложнее было от него избавляться".

Прослушав этот бред сивого мерина, я вспомнил эпизод из кинокомедии "Ширли-мырли", главный герой которой констатирует, глядя на мамашу, которая была явно неравнодушна к изрядному потреблению водки: "Огурчики, мама, дело хорошее. Но дома нужно держать и мясную закуску". Вот и Александров, кажется, снова недоперепил. Иначе бы не стал нести околесицу про "Нагорный Карабах" и "Закавказье".

В реальности, есть Карабахский экономический регион Азербайджана и есть страны Южного Кавказа. Есть еще, образно говоря, "зазеркалье", в котором пребывают персонажи, подобные Александрову. Это я к тому, что недавно в Ереване гастролировал экс-генеральный директор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Который, совершив гастрономический забег по ереванским ресторанам, принялся развешивать тамошней аудитории лапшу на уши.

Особенно он пытался выпятить свою "дружбу" с первыми лицами российского государства Но, как известно, эта "дружба" не спасла "Эхо Москвы" от закрытия. Кроме того, 22 апреля 2022 года Минюст России внес Венедиктова в список "иностранных агентов". Именно таков его нынешний статус-вышвырнутого пинком под зад и отчаянно надувающего щеки "гастролера".

В качестве которого он тужился убедить армянское общество в том, что "вопрос Карабаха не закрыт". А еще Венедиктов отчаянно намекал на то, что многое в политике России по отношению к странам бывшего СССР изменится по окончании российско-украинской войны. То есть, по сути, не было никаких отличий между бормотанием Александрова и Венедиктова. Словно они под одним столом валялись, бесстыдно демонстрируя свой интеллектуальный срам.

Но, по большому счету, это все - личная трагедия двух, отправленных в пешее эротическое путешествие, персонажей. Статусно они обнулены и теперь могут лепетать все, что им взбредет в голову, вплоть до угроз присоединения к России всех планет солнечной системы. К существующим реалиям это все не имеет никакого отношения. И Азербайджан с Арменией продолжат шаги на пути к подписанию мирного соглашения. Как бы не скулили по этому поводу разнообразные "александровы".