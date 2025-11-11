Аш-Шараа заявил о союзничестве Сирии и США

Сирия вступила в новую эру и будет строить стратегию развития с Соединенными Штатами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

Он подчеркнул, что США больше не рассматривают Сирию как угрозу безопасности. Теперь Дамаск является для Вашингтона геополитическим союзником. Аш-Шараа уточнил, что в Сирии могут реализоваться крупные инвестиционные проекты, в частности, по добыче природного газа.

Ранее мы сообщали, что Аш-Шараа обсудил с Трампом укрепление отношений между Сирией и США.