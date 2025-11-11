https://news.day.az/world/1794529.html Аш-Шараа заявил о союзничестве Сирии и США Сирия вступила в новую эру и будет строить стратегию развития с Соединенными Штатами. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Он подчеркнул, что США больше не рассматривают Сирию как угрозу безопасности.
Аш-Шараа заявил о союзничестве Сирии и США
Сирия вступила в новую эру и будет строить стратегию развития с Соединенными Штатами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.
Он подчеркнул, что США больше не рассматривают Сирию как угрозу безопасности. Теперь Дамаск является для Вашингтона геополитическим союзником. Аш-Шараа уточнил, что в Сирии могут реализоваться крупные инвестиционные проекты, в частности, по добыче природного газа.
Ранее мы сообщали, что Аш-Шараа обсудил с Трампом укрепление отношений между Сирией и США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре