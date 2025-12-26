https://news.day.az/sport/1805288.html "Тоттенхэм" выделил 150 млн фунтов на трансферы в зимнее окно Руководство "Тоттенхэм Хотспур" выделило 150 миллионов фунтов стерлингов на покупку игроков в предстоящем трансферном окне. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Sun. Отмечается, что основной целью лондонского клуба является вингер "Борнмута" Антуан Семеньо.
"Тоттенхэм" выделил 150 млн фунтов на трансферы в зимнее окно
Руководство "Тоттенхэм Хотспур" выделило 150 миллионов фунтов стерлингов на покупку игроков в предстоящем трансферном окне.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Sun.
Отмечается, что основной целью лондонского клуба является вингер "Борнмута" Антуан Семеньо. Однако вероятность перехода ганского футболиста в "Тоттенхэм" невелика.
Также "Тоттенхэм" может вновь вернуться к кандидатуре вингера "Манчестер Сити" Савиона, которым интересовался прошлым летом.
После 17 туров Премьер-лиги команда Томаса Франка набрала 22 очка и занимает 14-е место. В 18-м туре, 28 декабря, "Тоттенхэм" сыграет с "Кристал Пэлас".
