"Тоттенхэм" выделил 150 млн фунтов на трансферы в зимнее окно

Руководство "Тоттенхэм Хотспур" выделило 150 миллионов фунтов стерлингов на покупку игроков в предстоящем трансферном окне.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что основной целью лондонского клуба является вингер "Борнмута" Антуан Семеньо. Однако вероятность перехода ганского футболиста в "Тоттенхэм" невелика.

Также "Тоттенхэм" может вновь вернуться к кандидатуре вингера "Манчестер Сити" Савиона, которым интересовался прошлым летом.

После 17 туров Премьер-лиги команда Томаса Франка набрала 22 очка и занимает 14-е место. В 18-м туре, 28 декабря, "Тоттенхэм" сыграет с "Кристал Пэлас".